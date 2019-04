Σε γενικές γραμμές, μια μελλοντική ύφεση θα κατέληγε ενδεχομένως σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για την Ευρωζώνη, επηρεάζοντας ακόμα και τα πλέον ισχυρά μέλη της. Οι ιδιαίτερα αρνητικές αποδόσεις του 10ετούς γερμανικού ομολόγου (Bund) δύνανται να προκαλέσουν δυσκολίες στον γερμανικό τραπεζικό κλάδο, να ωθήσουν τις τιμές των λιανικών καταθέσεων σε αρνητικά πρόσημα, και να ενισχύσουν τη δημοτικότητα λαϊκιστικών κομμάτων, όπως το Alternative for Germany (AfD), δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τον μελλοντικό σχηματισμό κυβέρνησης για την εξέχουσα οικονομία της Ευρώπης.

Ο Ricardo Garcia, ο Editor in Chief της έρευνας , ανέφερε: "Μια περίοδος ύφεσης θα έθετε, δίχως άλλο, σε κίνδυνο τον συνεκτικό χαρακτήρα της Ευρωζώνης. Ενώ έχουμε την πεποίθηση ότι το ευρώ θα ήταν ικανό να επιβιώσει ακόμα και ένα σενάριο δριμείας ύφεσης, οι επενδυτές οφείλουν να συνυπολογίσουν τα μέτρα λιτότητας και τον λαϊκισμό ως εξίσου σημαντικές απειλές, ενδεχομένως οδηγώντας σε στροφή προς άλλα τοπικά νομίσματα, όπως η βρετανική λίρα ή το ελβετικό φράγκο."

Η Christine Novakovic, Head of Wealth Management EMEA της UBS , ανέφερε: "Οι πελάτες εντός και εκτός Ευρώπης ομολογούν ότι ανησυχούν για τους κινδύνους μιας μελλοντικής ύφεσης. Και ενώ πιστεύουμε ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό και οικονομικό προγραμματισμό οι επενδυτές δύνανται να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία και εμπόδιο, αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες αυτές με τη δέουσα σοβαρότητα και αισθανόμαστε την ανάγκη να τις θέσουμε επί τάπητος. Επομένως, εάν αναλογιστούμε την Ευρώπη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτό θα βοηθήσει τους πελάτες μας να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να διαχειριστούν αναλόγως τον βαθμό έκθεσής τους."

