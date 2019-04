Μέχρι στιγμής φέτος λιγότερα από 1 δισ. δολάρια έχουν δαπανηθεί από κινεζικές κατασκευαστικές σε projects επαγγελματικών ακινήτων στις χώρες, που συμμετέχουν στο λεγόμενο νέο Δρόμο του Μεταξιού. Αν συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς οι επενδύσεις η εφετινή επίδοση θα είναι κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με το 2018, όταν οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 14 δισ. δολάρια. Θα πρόκειται δε για βουτιά σε σχέση με το ρεκόρ των 23,6 δισ. δολαρίων, που είχε καταγραφεί το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της RWR Advisory, που δημοσιεύουν σήμερα οι Financial Times.

More in this category: