Υιοθετώντας κυρίως κεντρώες ιδέες και παραμένοντας πολύ δημοφιλής, ο πρώην αντιπρόεδρος υπό τον Μπαράκ Ομπάμα θα ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών σε ένα βίντεο που θα δοθεί στη δημοσιότητα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο The Atlantic. Η ομάδα του συζητά ακόμα "την ακριβή χρονική στιγμή της ανακοίνωσης", που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, μετέδωσε από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

