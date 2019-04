Σήμερα, στην τουριστική διαδρομή που πραγματοποιεί τις ξεναγήσεις στους τόπους των γυρισμάτων κυκλοφορούν τουλάχιστον δύο γραμμές λεωφορείων που είναι ασφυκτικά γεμάτα. Το Game of Thrones έχει γίνει για τη Βόρειο Ιρλανδία ότι το «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» για τη Νέα Ζηλανδία. Η νέα τούτη εισβολή των τουριστών είναι λίαν ευπρόσδεκτη για τους κατοίκους της καθημαγμένης αυτής περιοχής, που για 30 και πλέον χρόνια σπαρασσόταν από τις συγκρούσεις μεταξύ Καθολικών αυτονομιστών και Προτεσταντών, που υποστηρίζουν την ένωση με τη Βρετανία, στις οποίες 3.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωήτους. «Αυτό μας βοηθά να βγαίνουμε έξω από τα σκοτεινά σημεία της Ιστορίας μας», υποστηρίζει ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ, που υποδύεται τον Σερ Ντάβος. «Η ύπαρξη αυτής της σειράς αποτελεί τμήμα αυτής της μετάβασης, που είναι διασκεδαστική». Μάλιστα, κατά μήκος της διαδρομής έχουν αναρτηθεί επιγραφές που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σειράς, όπως «Ήλιος, Θάλασσα και Αγριότητα». Το Γραφείο Τουρισμού κάνει τα πάντα για να συνδέσει τον παραθερισμό στην περιοχή με την επιτυχία της σειράς: «ο συσχετισμός με μία παγκόσμια επιτυχημένη σειρά βοηθά να αλλάξουμε την εικόνα της Βορείου Ιρλανδίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μία διαφήμιση που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε!», τονίζει ο υπεύθυνος του Γραφείου Τζον ΜακΓκρίλεν. Μολαταύτα, ο τελευταίος κύκλος της σειράς ενδέχεται να σημάνει και το τέλος της ‘τουριστικής άνοιξης’ για την περιοχή. Για να ανταπεξέλθει αυτού του κινδύνου, η βρετανική επαρχία σχεδιάζει ορισμένα εναλλακτικά σχέδια, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την επόμενη περίοδο και θα περιλαμβάνουν επισκέψεις στα στούντιο της σειράς, ευελπιστώντας πως τα έσοδα από τον θεματικό τούτο τουρισμό θα συνεχισθούν. «Πιστεύουμε στη μακροβιότητά της», υπογραμμίζει ο ΜακΓκρίλεν.

Αλλά και άλλες περιοχές, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί γυρίσματα του Game of Thrones, όπως ο γκρεμός στο Αλμανάγκια, μία έρημο από παγετώνες και βράχων στα νότια της Ισλανδίας, ή άλλα φυσικά τοπία στην Κροατία, την Ισπανία, ή ακόμη και στη Μάλτα, έχουν κατακλυσθεί τα τελευταία χρόνια από φανατικούς θαυμαστές της σειράς.

Oρδές τουριστών συρρέουν στην Βόρεια Ιρλανδία από το 2011 μέχρι σήμερα, από τότε δηλαδή που άρχισε να προβάλλεται η δημοφιλής σειρά Games of Thrones.

