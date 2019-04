Η συμφωνία αφορά τρία πρότζεκτ, εκ των οποίων το ένα είναι το «Homecoming», που έκανε πρεμιέρα στις 17 Απριλίου και κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ «behind the scenes» από την ερμηνεία της τραγουδίστριας στο φεστιβάλ Coachella το 2018.

Σε συμφωνία αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησαν η Netflix Inc. και η δημοφιλής τραγουδίστρια την Beyonce Knowles-Carter, όπως δημοσιεύει το περιοδικό Variety.

