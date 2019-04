- Οι fans του Game of Thrones επέλεξαν ως τον πιο αγαπημένο χαρακτήρα της σειράς την Daenerys Targaryen.Οι αγορές των χρηστών ανά τον κόσμο με προϊόντα σχετικά με την «μητέρα των δράκων» ξεπέρασαν τα 800.000 δολάρια.

- Το πιο δημοφιλές προϊόν ανάμεσα στους καταναλωτές ήταν ξύλινα μουσικά κουτιά , χαραγμένα με την επωνυμία του Game of Thrones. Τους τελευταίους 12 μήνες αγοράστηκαν 1.900 κομμάτια.

- Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 εβδομάδων οι χρήστες ανά τον κόσμο αναζήτησαν το ‘’Game of Thrones’’ πάνω από 15.000 φορές.

- Το προηγούμενο έτος οι fans της σειράς ξόδεψαν πάνω από 16.000.000 δολάρια σε προϊόντα σχετικά με τη σειρά GoT.

Με αφορμή λοιπόν την έναρξη του 8ου και τελευταίου κύκλου της πιο συναρπαστικής σειράς, το eΒay, ανέλυσε τα δεδομένα του, προκειμένου να αποκαλύψει ποια είναι τα προϊόντα του GoT (Game of Thrones) που αγοράζονται πιο συχνά σε όλο τον κόσμο:

Η προβολή του 1 ου επεισοδίου του 8 ου κύκλου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες και έγινε αμέσως ‘’talk of the town’’ όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο!

