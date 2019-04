Τα μέλη της UCP εμφανίζονται σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει η ίδια η οργάνωση να καλούν ομάδες μεταναστών –μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται γυναίκες και μικρά παιδιά– να σταματήσουν την πορεία τους και να περιμένουν τους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) κατηγορεί τα μέλη της UCP ότι συλλαμβάνουν παρανόμως και απαγάγουν μετανάστες υποδυόμενοι τους αστυνομικούς. Ο Χόπκινς συνελήφθη μία ημέρα αφότου η Δημοκρατική κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού Μισέλ Λάτζαν Γκρίσαμ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για την οργάνωση. "Οι απειλές σε βάρος οικογενειών μεταναστών και αιτούντων άσυλο είναι απολύτως απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν", έγραψε στο Twitter . To PayPal και ο ιστότοπος συλλογικής χρηματοδότησης GoFundMe απαγόρευσαν την περασμένη εβδομάδα στην ομάδα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους, επικαλούμενοι την πολιτική τους να μην προωθούν το μίσος ή τη βία. Η ACLU είχε χαρακτηρίσει την UCP "φασιστική παραστρατιωτική" οργάνωση.

