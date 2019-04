Από την πλευρά της, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία Belt and Road παρουσιάζει την ηγετική παρουσία της Κίνας στις διεθνείς υποθέσεις και επαίνεσε τον ρόλο της Κίνας στη στήριξη της πολυμέρειας. Ο κόσμος χρειάζεται την Κίνα και η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κίνας, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι οικονομικές πολιτικές της Κίνας είναι συνετές και αποτελεσματικές. Το ΔΝΤ αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία του με την Κίνα, εκτιμά την μακροπρόθεσμη στήριξη της Κίνας και είναι πρόθυμο να παράσχει βοήθεια στην από κοινού οικοδόμηση της πρωτοβουλίας Belt and Road, δήλωσε η Λαγκάρντ.

«Καλωσορίζουμε την πιο ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία από διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, και είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε καλύτερα δημόσια αγαθά στις χώρες που αφορά το Belt and Road μέσω της συνεργασίας», δήλωσε ο Σι.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες χώρες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road), αποδεικνύοντας πλήρως ότι η πρωτοβουλία πληροί τις αναπτυξιακές ανάγκες διαφορετικών χωρών και έχει κερδίσει εκτεταμένη στήριξη, πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα εκτιμά τις δραστήριες προσπάθειες της Λαγκάρντ να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ του ΔΝΤ και της Κίνας και τη στήριξή της για διεθνή συνεργασία στο να οικοδομηθεί από κοινού η πρωτοβουλία Belt and Road. «Η Κίνα εκτιμά τις υγιείς της σχέσεις με το ΔΝΤ και ελπίζει να συνεχιστεί η βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών», δήλωσε ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ ενόψει της έναρξης του δεύτερου φόρουμ για τον νέο δρόμο του μεταξιού (Belt and Road).

