Η ακροδεξιά σκηνή στη Γερμανία είναι λιγότερο οργανωμένη, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την παρακολούθησή της, σύμφωνα με μια εσωτερική έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, την οποία επικαλείται δημοσίευμα της Welt am Sonntag.

