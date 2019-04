«Νομίζω πως και οι δύο πλευρές θέλουν να φτάσουν σε συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πολλή πρόοδο» σημείωσε ο υπουργός, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

More in this category: