Πρόκειται για την δεύτερη προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στον Απρίλιο, ώστε να εμποδίσει τους Δημοκρατικούς στην Βουλή των Αντιπροσώπων να διερευνήσουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τα οικονομικά του αρχεία. Η μήνυση κατατέθηκε στη Νότια Δικαστική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατά της Deutsche Bank , που είναι μία από τις τράπεζες που έχουν δανείσει τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και κατά της Capital One. Οι δύο τράπεζες «συνεργάζονται εδώ και πολύ καιρό επιχειρηματικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τραπεζικών υπηρεσιών με τον ενάγων», έγραψαν οι δικηγόροι του προέδρου Τραμπ.

More in this category: