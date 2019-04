Οι οικονομικές ελίτ δηλώνουν orbi et urbi πως το επιδιωκόμενο θα πρέπει να είναι η «σταθερότητα και η μετριοπάθεια» και οι περισσότεροι αναλυτές που ερωτήθηκαν αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζουν την άποψη πως τις δύο τούτες προϋποθέσεις για την ισπανική οικονομία εξυπηρετεί καλλίτερα ένα σύμφωνο μεταξύ PSOE και Ciudadanos. Όπως δηλώνουν, μία τέτοια συνεργασία επί τη βάσει των προγραμματικών σχεδίων των δύο κομμάτων θα έδινε στην επόμενη κυβέρνηση τη δυνατότητα να σχεδιάσει μία δημοσιονομική και φορολογική πολιτική που θα ήταν ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις και θα έφερε εις πέρας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις για την Ισπανία.

