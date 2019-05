Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς είπε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την πιθανότητα σύναψης μιας πολυμερούς συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Κίνα, ή μια παράταση της ισχύουσας Συμφωνίας για τη μείωση των στρατηγικών όπλων (New START).

