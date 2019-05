«Η παράδοση των αδειών τους, είναι ένα ζήτημα που τίθεται για τις περισσότερες ξένες τράπεζες , κυρίως επενδυτικές, στην Ρωσία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Morgan Stanley πήρε πρώτη αυτή την απόφαση» , γράφει η Vedomosti επικαλούμενη πρώην συνεργάτη της Morgan Stanley ο οποίος επισημαίνει ότι «όλοι κοίταζαν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους και σκεφτόντουσαν πιο θα κάνει το πρώτο βήμα. Η Morgan Stanley, προσθέτει το περιοδικό Forbes σε σχετικό του άρθρο για το ίδιο θέμα, δεν είναι η πρώτη μεγάλυ δυτική τράπεζα που περιορίζει τις δραστηριότητες της στην Ρωσία μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων. Το 2015 η Royal Bank of Scotland είχε ανακοινώσει την αποχώρηση της από την ρωσική αγορά, ενώ την ίδια χρονιά σταμάτησε τις επενδυτικές της επιχειρηματικές δραστηριότητες της και η Deutsche Bank . Το 2016 περιόρισε την δραστηριότητας της η Barclays . Το 2018 η Credit Suisse προέβη σε περικοπές του προσωπικού της στα υποκαταστήματα της στην Ρωσία, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα σταμάτησε να εξυπηρετεί τους ρωσικούς λογαριασμούς του οποίους διέθεταν εύποροι πελάτες της.

