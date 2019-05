«Δύο πρόσωπα μπήκαν στο λύκειο STEM (σ.σ. Science, Technology, Engineering and Math School), έφθασαν βαθιά μέσα στο σχολείο και επιτέθηκαν σε μαθητές σε δύο τοποθεσίες», διευκρίνισε ο σερίφης. Οι ύποπτοι, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, είναι μαθητές του λυκείου, ο ένας 18 ετών και ο δεύτερος ανήλικος, πρόσθεσε ο Σπέρλοκ. Στο συγκεκριμένο δωδεκατάξιο σχολικό ίδρυμα φοιτούν 1.800 μαθητές, ενώ στον χώρο φιλοξενούνται επίσης νηπιαγωγεία.

More in this category: