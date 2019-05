Σύμφωνα με την έρευνα της YouGov για λογαριασμό της δεξαμενής σκέψης European Council on Foreign Relations η αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα επόμενα δέκα με 20 χρόνια θεωρείται «ρεαλιστική πιθανότητα» από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 11 χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία. Από τις 14 χώρες της ΕΕ, όπου διεξήχθη η έρευνα και που διαθέτουν το 80% των εδρών στο ευρωκοινοβούλιο, μόνον στη Σουηδία , τη Δανία και την Ισπανία πέφτει κάτω από το μισό το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν κατάρρευση εκ των έσω της Ένωσης.\

