Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι διαλύει το κοινοβούλιο, προχωρώντας σε μία κίνηση που αναμένεται να του δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

More in this category: