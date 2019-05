Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, οι κυρώσεις αφορούν την Hikvision και θα μειώσουν τη δυναότητά της να αγοράζει αμερικανική τεχνολογία, ενώ και οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να παίρνουν έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να παρέχουν εξαρτήματα στην κινεζική εταιρεία.

