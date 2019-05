Ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, κατά την S&P, αναμένεται να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση από ό,τι η Τερέζα Μέι και ίσως επαναφέρει στο τραπέζι την πρόταση για «άτακτη» συμφωνία εξόδου. «Κατά την άποψή μας, ο διάδοχος της πρωθυπουργού Μέι πιθανότατα θα υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στο Brexit και πιθανότατα θα επαναφέρει την προοπτική ενός no deal, αν και απομένει να διαπιστωθεί εάν θα κάνουν πράξη τις απειλές», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωση μετά τις εξαγγελίες της πρωθυπουργού Μέι.

Η Standard & Poor's προβλέπει ότι έρχονται σκληρότερες διαπραγματεύσεις για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το διάδοχο της Μέι να αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο για ένα no deal Brexit.

