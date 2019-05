Στις κλητεύσεις τους προς την Deutsche Bank και οι δύο Επιτροπές ζητούν να τους δοθούν αναλυτικά αρχεία για τους λογαριασμούς, τις συναλλαγές και τις επενδύσεις που συνδέονται με τον ίδιο τον Τραμπ, τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του, τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους και τον Οργανισμό Τραμπ. Από την Capital One, η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών ζητά αρχεία που σχετίζονται με διάφορες οντότητες που συνδέονται με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Οργανισμού Τραμπ.

Η Capital One και οι Επιτροπές Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφοριών της Βουλής δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την απόφαση της Τετάρτης οι Επιτροπές είχαν συμφωνήσει να περιμένουν επτά ημέρες προτού να εφαρμόσουν τις κλητεύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τρία από τα παιδιά του και ο Οργανισμός Τραμπ άσκησαν έφεση σήμερα στη δικαστική εντολή που υποχρέωνε τις τράπεζες Deutsche Bank AG και Capital One Financial Corp να παραδώσουν τα οικονομικά αρχεία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

