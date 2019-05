Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για την υποστήριξη γυναικών που θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των οικονομικών (master’s degree in economics).

More in this category: