Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Μουν Τζε-ιν, ζήτησε να «αναπτυχθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι» για να προσφερθεί βοήθεια στους συμπατριώτες του και είπε ότι η χώρα του θα συνεργαστεί με την ουγγρική κυβέρνηση για να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. "Αυτό που προέχει είναι η ταχύτητα", δήλωσε χαρακτηριστικά. Στα οχτώ μέχρι τώρα θύματα ανήκουν επτά Νοτιοκορεάτες τουρίστες και ένας Ούγγρος. Επίσης, επτά άτομα έχουν διασωθεί και άλλα 20 αγνοούνται. Οι επτά διασωθέντες εμφανίζουν υποθερμία αλλά νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, οι επιβάτες του ποταμόπλοιου που ανετράπη δεν φορούσαν σωσίβια.

