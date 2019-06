"Πρέπει να διακρίνουμε τους ευρωσκεπτικιστές από του αντιευρωπαίους. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι που να είναι λάθος με τον υγιή σκεπτικισμό κι αναφορικά με τις καθημερινές δραστηριότητες της ΕΕ. Γίνομαι ευρωσκεπτικιστής τουλάχιστον μία φορά την ημέρα,” δήλωσε ο Γιούνκερ στην γερμανική εφημερίδα "Bild am Sonntag”.

