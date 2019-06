Μια έξοδος του SPD από τον GroKo θα προκαλούσε αυτόματα νέες εκλογές. Όμως ο πρόεδρος είναι πιθανό να ασκήσει πίεση για να σχηματισθεί νέος συνασπισμός, καθώς είχαν γίνει εκλογές πριν από λιγότερο από δύο χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον αποκαλούμενο συνασπισμό Τζαμάικα (από τα παραδοσιακά χρώματα των κομμάτων των Χριστιανοδημοκρατών, των Πράσινων και των Ελεύθερων Δημοκρατών). Θα είναι ωστόσο δύσκολο να προκύψει με τα σημερινά δεδομένα. To Politico συμπεραίνει πως η Γερμανία θα μπορούσε να φθάσει σ' έναν σχηματισμό Τζαμάικα, όχι όμως πριν διεξαχθούν νέες εκλογές.

