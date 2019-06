Εταιρίες λιανικής κάνουν άλματα πίσω της με την Lululemon να ανεβαίνει 668 θέσεις, στο νούμερο 1480 της παγκόσμιας κατάταξης εταιρειών. Η εταιρεία αθλητικών ειδών ένδυσης, η οποία έκανε όνομα με την πώληση του γυναικείου παντελονιού γιόγκα των $100, επεκτείνει τη συλλογή της σε αντικείμενα όπως αποσμητικά, αθλητικά παπούτσια και ανδρικά ρούχα. Υπό τη διοίκηση του νέου CEO Calvin McDonald, τα έσοδα της Lululemon αυξήθηκαν κατά 24% στα 3,3 δισ. δολάρια το 2018. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το Foot Locker , το οποίο άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στην Καλιφόρνια το 1974 και φέτος σημείωσε άνοδο 699 θέσεων, στο νούμερο 1671 της παγκόσμιας κατάταξης. Η εταιρεία αθλητικών ειδών διατηρεί σημαντική παρουσία στα εμπορικά κέντρα, με περισσότερες από 3.200 θέσεις και παράλληλα έχει διπλασιάσει τις ψηφιακές δυνατότητές του επενδύοντας σε πλήθος digital εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην GOAT, η οποία λειτουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταπώλησης αθλητικών παπουτσιών. Έχει επίσης επενδύσει εκατομμύρια σε startups, όπως το γυναικείο εμπορικό σήμα Carbon 38 και την εταιρία παιδικών ενδυμάτων Rockets of Awesome. Τα κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 541 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Στις πρώτες θέσεις

