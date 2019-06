Να υλοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμφωνία για τα πυρηνικά (JCPOA) κάλεσε το Ιράν το Βερολίνο και παρέπεμψε στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΑΕΑ) για τον έλεγχο της τήρησης των συμφωνηθέντων.

"Αναμένουμε και καλούμε το Ιράν να υλοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από την Συμφωνία και βάση των αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση της Τεχεράνης αποτελούν οι έλεγχοι της ΙΑΕΑ", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Για το ίδιο θέμα, η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία 'Αντεμπαρ σημείωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι "το Ιράν γνωρίζει καλά τις γερμανικές θέσεις και εναπόκειται πλέον στο ίδιο να αποφασίσει", ενώ τόνισε ότι για την Γερμανία δεν τίθεται θέμα "περιορισμένης" συμμόρφωσής του προς τα συμφωνηθέντα ("less for less"). "Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι - και αυτό κάνουμε - να πούμε στο Ιράν ότι ζητούμε την τήρηση της Συμφωνίας. Για ένα πιθανό "μετά", θα πρέπει ενδεχομένως να συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Εναπόκειται όμως στην ΙΑΕΑ, η οποία κρίνει εάν το Ιράν τηρεί την συμφωνία ή όχι", διευκρίνισε η κυρία 'Αντεμπαρ και πρόσθεσε: "Από τη δική μας σκοπιά είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον, αλλά και προς το συμφέρον της πολιτικής ασφάλειας του Ιράν να τηρηθεί η Συμφωνία".

"Είναι σημαντικό", συνέχισε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, "να παραμείνουμε στον διάλογο, να εκθέσουμε την άποψή μας, ότι πρόκειται για μια σωστή και καλή συμφωνία, προς το συμφέρον της πολιτικής ασφάλειας τόσο της Ευρώπης όσο και του Ιράν". Η γερμανική πλευρά, εξήγησε, έχει ενημερώσει την Τεχεράνη και σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να υποστηριχθεί η INSTEX, το Εργαλείο για την Στήριξη των Εμπορικών Ανταλλαγών το οποίο δημιούργησαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών με το Ιράν, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Η INSTEX ωστόσο, η οποία δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, δεν έχει ακόμη καταστεί εφικτό να εφαρμοστεί.