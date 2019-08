Οι ΗΠΑ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις σε 3 ναυτιλιακές εταιρείες, που εδρεύουν στην Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε 4 πρόσωπα, που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να παρακάμψει το εμπάργκο πετρελαϊκών προϊόντων.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υπενθυμίζει ότι «οι ναυτιλιακές εταιρείες που συνεργάζονται με τη Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να τους επιβληθούν κυρώσεις, παρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να κρύψουν τη δραστηριότητά τους».

Οι εταιρείες, στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις, είναι οι Jui Pang Shipping Co Ltd, Jui Zong Ship Management Co Ltd (Ταϊβάν) και Jui Cheng Shipping Company Limited (Χονγκ Κονγκ).

Εκτός από τις εταιρείες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις και σε δύο πρόσωπα που κατοικούν στην Ταϊβάν, τους Χουάνγκ Ουάνγκ Κεν και Τσεν Μέι Χσιάνγκ.