Ειδικότερα, ο Τραμπ στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ εργάζονται για την επιλογή ενός νέου χώρου, όπου θα υπογραφεί η πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας, η οποία είναι το 60% της συνολικής συμφωνίας, μετά την ακύρωση (της Συνόδου) APEC στη Χιλή, λόγω μη σχετικών περιστάσεων. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Πρόεδρος Σι και ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψουν!».

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!