Με βάση το νομοσχέδιο, το ΗΒ θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) της 31ης Ιανουαρίου 2020.

Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της ευρείας πλειοψηφίας που εξασφάλισε το κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

Πλέον το βρετανικό κοινοβούλιο θα κλείσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα συνεχίσει τη διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου, στις επιτροπές, στις αρχές Ιανουαρίου 2020.

358 MPs vote to back bill, 234 MPs vote against backing EU #WithdrawalAgreementBill



It will have more hurdles to cross in the New Year before becoming lawhttps://t.co/0GgigKoiHP pic.twitter.com/AmVRck2946