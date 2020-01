Χαρακτηριστικές της βιβλικής καταστροφής είναι οι εικόνες από τα σημεία της Αυστραλίας που «θερίζονται» από τις πυρκαγιές, στις οποίες μέχρι σήμερα έχουν χάσει τις ζωές τους 24 άνθρωποι και έχουν καεί πάνω από 1.300 σπίτια, σύμφωνα με το BBC.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ εκτιμούν δε ότι το τελευταίο δεκαήμερο κάηκαν στις φλόγες έως και 480 εκατομμύρια θηλαστικά, πουλιά και ερπετά.

Εικόνες από δορυφόρο φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

A 3D visualisation of the fires in Australia by Anthony Hearsey [IG: https://t.co/KT8FFYNg8N]. The data used come from NASA’s FIRMS (Fire Information for Resource Management System) between 05/12/19 - 05/01/20 [check here the source of the data: https://t.co/jwP6MF9Z1R] pic.twitter.com/FKes61P5CA