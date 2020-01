Ειδικότερα, η επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως τιμά τον 88χρονο συγγραφέα «για τον συναρπαστικό και ανθρωπιστικό τρόπο που επηρέασε μέσα από το έργο του την κοινή γνώμη, σε θέματα σχετικά με την ελευθερία του ατόμου και θεμελιώδη ζητήματα της ανθρωπότητας».

«Συγκεντρώνοντας παγκόσμια προσοχή, διαρκώς μας προτρέπει να συζητήσουμε τα κυνικά παιχνίδια εξουσίας των μεγάλων δυνάμεων, την απληστία των πολυεθνικών, το ανεύθυνο παιχνίδι διεφθαρμένων πολιτικών με την υγεία και την ευημερία μας, την εξάπλωση του διεθνούς εγκλήματος, την ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανησυχητική άνοδο του φασισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη και στην Αμερική», σημειώνουν οι διοργανωτές που αναγνωρίζουν την «εξαιρετική συνεισφορά του στον απαραίτητο αγώνα για την ελευθερία, την δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Αποδεχόμενος την τιμή, ο Le Carré ανακοίνωσε πως θα δωρίσει το χρηματικό ποσό στην μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Η τελετή απονομής θα γίνει στην Στοκχόλμη στις 30 Ιανουαρίου.

John le Carré awarded prestigious prize in Sweden (Olof Palme award for 'contribution to democracy').

He will be donating the prize money to ⁦@MSF⁩ .

He rarely accepts prizes and won’t let his name be put forward to literary prizes that are contests. https://t.co/MX7WPzVTTB