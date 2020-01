Η χιονοστιβάδα προκλήθηκε σε ύψος περίπου 3.200 μέτρων κοντά σε καταυλισμό για την ανάβαση στην κορυφή Αναπούρνα, μετά την σφοδρή χιονόπτωση που σημειώθηκε την Παρασκευή.

«Ενημερωθήκαμε ότι έχει χαθεί η επαφή με τέσσερις Νοτιοκορεάτες και τρεις Νεπαλέζους μετά την χιονοστιβάδα. Μια ομάδα διάσωσης εστάλη στην περιοχή χθες το βράδυ», δήλωσε ο Μίρα Ντάκαλ, αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Νταν Μπαχάντουρ Κάρκι, δήλωσε παράλληλα ότι η κακοκαιρία στην περιοχή εμποδίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης.«Η ομάδα βρίσκεται καθ'οδόν. Έχουμε επίσης ένα ελικόπτερο το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα για να απογειωθεί αν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες», σημείωσε ο Κάρκι.

Στη Νότια Κορέα, αξιωματούχοι του εκπαιδευτικού τομέα δήλωσαν ότι οι τέσσερις Νοτιοκορεάτες που αγνοούνται ανήκαν σε ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών που εργάζονταν με παιδιά στο Νεπάλ. Το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μια ομάδα τεχνικής βοήθειας θα αποσταλεί στο Νεπάλ και ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων ενημερώθηκαν.

