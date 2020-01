Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, ο Μπόρις Τζόνσον σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση του υπουργικού του συμβουλίου προκειμένου να εγκαινιάσει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που αναμένεται να κάνει στην Ουάσινγκτον τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph, η οποία μεταξύ άλλων επικαλέστηκε Αμερικανούς διπλωμάτες.

Όπως έγραψε την Παρασκευή η συνήθως καλά πληροφορημένη για τις κυβερνητικές προθέσεις εφημερίδα, δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση και Βρετανοί υπουργοί εξετάζουν διάφορα σενάρια.

Στα 170 δισ. δολάρια το κόστος του Brexit

Μέχρι στιγμής έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για το κόστος του Brexit, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έξοδο της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Όπως προκύπτει από την τελευταία μελέτη του Bloomberg Economics, το κόστος του Brexit έχει ήδη σκαρφαλώσει στα 170 δισ. δολάρια (130 δισ. στερλίνες), ενώ αναμένεται να αυξηθεί κατά 70 δισ. στερλίνες περισσότερο μέχρι το τέλος του 2020.

