Ειδικότερα, μετά τις χθεσινοβραδινές συνομιλίες του στη Βιέννη με τον ομοσπονδιακό καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, ο Μισέλ τόνισε πως δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος ώστε να μπορεί να μπει στην τελική ευθεία ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ, ενώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, προέβλεψε ότι θα υπάρξει μία μακρά διαπραγματευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατ΄ αρχάς θα πρέπει να ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ ειδικών ως προς τις διαφορετικές θέσεις των χωρών-μελών της ΕΕ και κατόπιν ο ίδιος θα βολιδοσκοπήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων εάν θα υπάρξει μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για το θέμα, για την οποία διπλωμάτες εικάζουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ο Αυστριακός καγκελάριος, ζητώντας να υπάρξει περιορισμός του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 1% του ΑΕΠ, σημείωσε πως δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικά διαφορετικές τοποθετήσεις, πάντως, όπως επισήμανε, η Αυστρία δεν είναι μόνη σ' αυτό το αίτημα της και η δική του κυβέρνηση "θα ήταν μία κακή κυβέρνηση εάν δεν εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των φορολογούμενων".

"Ενεργός παίκτης" η Αυστρία

Ο Μισέλ χαιρέτισε τη "σαφή στάση" της αυστριακής κυβέρνησης συνασπισμού (σ.σ. του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Κουρτς και των Πράσινων) απέναντι στο μέλλον της Ευρώπης, ενώ δεν θέλησε να τοποθετηθεί στο θέμα μίας νέας Συνθήκης για την Ευρώπη, την οποία υποστηρίζει η κυβέρνηση στη Βιέννη.

Περιορίστηκε μόνον να διαβεβαιώσει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι εταίρος στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και για μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, ενώ συνεχάρη τον Σεμπάστιαν Κουρτς για το "θαυμάσιο εκλογικό αποτέλεσμα" (σ.σ. στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου στις οποίες το Λαϊκό Κόμμα του απέσπασε ποσοστό 37%) και για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, που, όπως παρατήρησε, αποδεικνύει ότι η Αυστρία είναι ένας "ενεργός παίκτης".

