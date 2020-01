Ειδικότερα, σε 377 ανέρχονται οι άνθρωποι που δέχθηκαν ιατρική φροντίδα επιτόπου ή διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία μετά τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν στην περιοχή του κοινοβουλίου και στην πλατεία των Μαρτύρων, επίκεντρο του κινήματος αμφισβήτησης στην Βηρυτό, σύμφωνα με απολογισμούς του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού και της πολιτικής προστασίας που συνέθεσε το AFP.

Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια η εισαγγελία έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Οι διαδηλωτές σε μηνύματά τους που αναρτήθηκαν το Σάββατο το βράδυ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούν σε νέες κινητοποιήσεις σήμερα κοντά στο κοινοβούλιο, την περιοχή από την οποία ξεκίνησαν τα χθεσινά επεισόδια.

Το κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι στα τέλη Οκτωβρίου, κατακρίνει την πολιτική τάξη, την οποία κατηγορεί για διαφθορά και ανικανότητα, και αξιώνει, όπως θυμίζει το ΑΠΕ, μια κυβέρνηση αποτελούμενη από τεχνοκράτες και προσωπικότητες ανεξάρτητες από τα παραδοσιακά κόμματα.

The #Lebanon authorities should launch a swift independent and transparent investigation into the unacceptable levels of violence that the police used against overwhelmingly peaceful protesters and media workers doing their job on January 15. https://t.co/26Icc4t6zL pic.twitter.com/xx5hknYzyV