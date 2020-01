Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει έως το Μάιο του 2020, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος Ασάνζ αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ 18 κατηγορίες που περιλαμβάνουν αυτές της συνομωσίας για υποκλοπές από κυβερνητικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και της παραβίασης του νόμου περί κατασκοπείας. Αν καταδικασθεί, μπορεί να περάσει δεκάδες χρόνια στη φυλακή.

Έπειτα από αιτήματα της νομικής ομάδας του Ασάνζ και των δικηγόρων που αντιπροσωπεύουν τις ΗΠΑ, η δικαστής Βανέσα Μπαράιτσερ του δικαστηρίου του Ουέστμινστερ συμφώνησε πως η ακρόαση της υπόθεσης για την έκδοσή του θα αρχίσει στις 24 Φεβρουαρίου για μία εβδομάδα και οι υπόλοιπες τρεις εβδομάδες της ακροαματικής διαδικασίας θα ξεκινήσουν από τις 18 Μαΐου.

Αμφότερες οι πλευρές υποστήριξαν πως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για τις ακροάσεις και να συγκεντρώσουν στοιχεία. Οι συνήγοροι του Ασάνζ υπογράμμισαν πως είναι δύσκολο να μιλούν με τον πελάτη τους, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Μπελμάρς στο ανατολικό Λονδίνο και εμφανίσθηκε σήμερα μέσω σύνδεσης βίντεο.

«Δεν μπορούμε να μπούμε, όπως έχουμε ανάγκη, για να δούμε τον κ. Ασάνζ και να πάρουμε οδηγίες ... χρειαζόμαστε χρόνο για να το αντιμετωπίσουμε αυτό», δήλωσε ο συνήγορός του Έντουαρντ Φιτζέραλντ.

Unusually long queue at Westminster Magistrate's Court the morning of #JulianAssange's latest extradition hearing. There are also barriers and police officers which is unusual. A police officer told me they're here because of the #Assange hearing.



