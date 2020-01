Η Συμφωνία Αποχώρησης θα πρέπει να επικυρωθεί επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 29 Ιανουαρίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει έτσι η πρώτη χώρα που αποχωρεί από την ΕΕ, στις 23.00 (ώρα Λονδίνου και GMT) της 31ης Ιανουαρίου.

Το κείμενο είχε εγκριθεί την Τετάρτη από τη Βουλή των Κοινοτήτων, προς μεγάλη ικανοποίηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. «Μερικές φορές είχαμε την εντύπωση ότι δεν θα περνούσαμε ποτέ τη γραμμή του τερματισμού του Brexit, όμως το κάναμε. Μπορούμε τώρα να ξεχάσουμε τις πίκρες και τον διχασμό των τριών τελευταίων ετών και να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση ενός φωτεινού μέλλοντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Η Μεγαλειότητά της η βασίλισσα έδωσε τη βασιλική έγκριση» στο κείμενο που καθορίζει τους όρους του «διαζυγίου», μετά από έναν ταραχώδη «γάμο» 47 ετών με την ΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Στιβ Μπάρκλεϊ, που είναι αρμόδιος για το Brexit. Με τον τρόπο αυτό η χώρα «θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου», πρόσθεσε, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr