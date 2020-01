Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχαμόν, επισήμανε ότι η Επιτροπή των 16 ειδικών ήταν ξανά διχασμένη σχετικά με το αν η έξαρση του κοροναϊού, είναι τέτοια ώστε να θέσει σε συναγερμό την παγκόσμια κοινότητα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΟΥ σημείωσε πως «είναι μια επείγουσα κατάσταση για την Κίνα. Αλλά δεν έχει καταστεί ακόμη ένα παγκόσμιο περιστατικό συναγερμού για την υγεία. Μπορεί ωστόσο να καταστεί», προειδοποίησε.

I am not declaring the new #coronavirus outbreak a public health emergency of international concern today. The Emergency Committee was divided over whether the outbreak represents a PHEIC. This is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. https://t.co/16knaV4lMZ