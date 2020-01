«Έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρούς στην υπόθεση αυτή, τουλάχιστον δύο», τόνισε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, Αρτ Ασεβέντο, που σημείωσε ότι τα συντρίμμια από την έκρηξη εκτείνονται σε ακτίνα περίπου ενός χλμ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η αστυνομία του Χιούστον έχει ξεκινήσει έρευνες για ποινικές ευθύνες».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, εικόνα που μεταδόθηκε από τηλεοπτικό δίκτυο και εμφανίζει μία εκτυφλωτική λάμψη, την οποία ακολούθησε μία πύρινη σφαίρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη κατά τα φαινόμενα προήλθε από τις εγκαταστάσεις της Watson Grinding and Manufacturing, μίας μηχανουργικής εταιρείας.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5

At least 2 people were killed in a large explosion at an industrial site in Houston early Friday morning. Authorities say they're investigating whether arson was involved.https://t.co/DvUJlcULTJ