«Με αυτόν τον συνασπισμό, μ' αυτή την κατάσταση στο κοινοβούλιο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου, θα μπορώ να το κάνω έπειτα από εκλογές», δήλωσε ο Σάρετς κατά την ανακοίνωση της παραίτησής του.

Ο Σάρετς ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν ότι ο υπουργός Οικονομικών Αντρέι Μπερτοντσέλι σκόπευε να παραιτηθεί λόγω των διαφορών που υπήρχαν στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού για μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης.

Ο Σλοβένος πρόεδρος Μπόρουτ Πάχορ μπορεί πλέον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να αρχίσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα του κοινοβουλίου για να δει αν κάποιο από αυτά είναι σε θέση να σχηματίσει έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό, με το κόμμα του Γιάνσα, το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS), να θεωρείται πιθανό να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης.

