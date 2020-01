«Για τις τράπεζες που δεν έλαβαν ικανοποιητικά μέτρα το τελευταίο τρίμηνο του 2019, ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες», ανέφερε η ΕΚΤ σε δήλωσή της την Τρίτη στη Φραγκφούρτη. Δεν ονόμασε όμως τις έξι τράπεζες που θα πρέπει να πάρουν μέτρα φέτος.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία, δήλωσε γενικά ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Αλλά επισήμανε ότι υπάρχουν ανησυχίες ως προς το business model (κερδοφορία), την εσωτερική διακυβέρνηση, και την αξιολόγηση ρίσκου. «Σε αυτά τα θέματα θα εστιάσουμε καλύτερα την εποπτική μας δουλειά», είπε

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν εδώ και μια δεκαετία όλο και υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες μόλις τώρα αρχίζουν να σταθεροποιούνται. Το νέο πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπούσε να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχει επιβαρύνει τη λειτουργία τους – σωρευτικά με τα αρνητικά επιτόκια και τη κατακερματισμένη τραπεζική αγορά που άφησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να προσπαθούν ασθμαίνοντας να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές τράπεζες.

Andrea Enria: Almost all banks have adequate levels of capital above all requirements, including the systemic and countercyclical buffers https://t.co/OE5Y5wYP1x