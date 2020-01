Ο Μπόρις Τζόνσον, πάντως, έστησε κανονική.... Πρωτοχρονιά στην Downing Street. Video wall με αντίστροφη μέτρηση, φώτα, μουσικές και μπύρες.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Brexit θα οδηγήσει τη χώρα σε "πραγματική εθνική ανανέωση”, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να γίνει μια "ευρωπαϊκή δύναμη, με πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμα.

"Θα ανακαλύψουμε και πάλι τις δυνάμεις μας στη διπλωματία, στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εκπαίδευση των γυναικών ή στο ελεύθερο εμπόριο, δυνάμεις που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Τη δύναμη της ανεξάρτητης σκέψης και δράσης”, πρόσθεσε ακόμα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε βέβαια να απευθύνει και μια έμμεση προειδοποίηση προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωση, με τους οποίους τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το μπλοκ, σημειώνοντας: "Η δύναμη δεν βρίσκεται στην απομόνωση”.

"Πάρτι" έπειτα από 4 χρόνια

Το Brexit ολοκληρώθηκε, λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από τέσσερα σχεδόν χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για το διαζύγιο της Βρετανίας από την ΕΕ. Κυβερνήσεις έπεσαν, πολλές απόπειρες συμφωνίας με την ΕΕ έγιναν, οι προσπάθειες για αναθεώρηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος δεν τελεσφόρησαν και τελικά ο Μπόρις Τζόνσον έκανε το... όνειρό του πραγματικότητα. Για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις 1.316 ημερών και αυτή είναι η πρώτη φορά που μια χώρα αποχωρεί από την Ένωση.

