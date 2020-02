Ειδικότερα, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης των ιρακινών δυνάμεων που μέχρι σήμερα πραγματοποιεί ο διεθνής συνασπισμός των χωρών κατά του Ισλαμικού Κράτους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η απόφαση αυτή δεν υποδηλώνει απαραίτητα την αύξηση των δυτικών στρατευμάτων στο Ιράκ.

«Σήμερα, οι υπουργοί ... συμφώνησαν επί της αρχής να ενισχύσουν την αποστολή εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου. «Σε πρώτη φάση, αυτό σημαίνει ότι θα αναλάβει την ορισμένες από τις τρέχουσες δραστηριότητες εκπαίδευσης από τις δυνάμεις του παγκόσμιου συνασπισμού», πρόσθεσε.

