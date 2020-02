Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι παίρνει κουράγιο από τις ενέργειες της Κίνας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, αλλά ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για την αύξηση των κρουσμάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, η Κίνα θα συστήσει ένα εθνικό σύστημα προμηθειών και αγορών για επείγουσες καταστάσεις, καθώς και ένα πλήρες σύστημα αντιμετώπισης έκτακτων επιδημιών, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV επικαλούμενο δηλώσεις του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

