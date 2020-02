Σε ένα βίντεο- ντοκιμαντέρ πέντε λεπτών με τίτλο «Wuhan: The long night» (Ουχάν: Η μακριά νύχτα), καταγράφεται η "ερήμωση" της πόλης Ουχάν στην Κίνα από την 23η Ιανουαρίου και μετά, όταν ο κοροναϊός άρχισε να παίρνει μορφή επιδημίας.

Το βίντεο κυκλοφόρησε ευρέως στο κινέζικο social δίκτυο Weibo και πλέον κάνει το γύρο του κόσμου.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου φαίνεται πως κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος σε μια ερημωμένη γειτονιά, να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».