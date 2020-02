«Πάνω από 948.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εκτοπιστεί από την 1η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει σχεδόν 180.000 οικογένειες, περισσότερες από 195.000 γυναίκες και περισσότερα από 560.000 παιδιά», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha).

Η ανακοίνωση του πιο πρόσφατου απολογισμού γίνεται λίγο πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αργότερα σήμερα με θέμα την κατάσταση στη βορειοδυτική Συρία. Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και χώρες προειδοποιούν για τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εκτοπισμένων στην περιοχή.

Northwest #Syria:



Over 948,000 people now estimated displaced since 1 December.



That's nearly 180,000 families.

More than 195,000 women.

More than 560,000 children.

#Idlib #Aleppo



#Idlib #Aleppo