Αυτά πρέπει να σταματήσουν επιμένει η Επίτροπος, αποφεύγοντας να προσδιορίσει από ποιους εκδηλώθηκαν αυτά τα κρούσματα βίας και εκφοβισμού.

Τέλος, αναφερόμενη γενικώς και αορίστως προς τις «αρχές», η Επίτροπος τις καλεί, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να περιορίσουν τη βία, να διερευνήσουν και να διώξουν τους υπεύθυνους.

Ελαφρά τη καρδία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Επίτροπος, συντάσσεται, εμμέσως πλην σαφώς, με την τουρκική διαδικτυακή προπαγάνδα!

Violence and intimidation reported against people on the move, NGOs & journalists at the #Greek_Turkish_borders and the #aegeanislands must stop.



Despite the challenges faced, the authorities must protect #humanrights, curb violence, investigate and prosecute those responsible.