Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στην Ιταλία αυξήθηκε στους 1.809 την Κυριακή, από 1.441 που ήταν το Σάββατο.

Παράλληλα, μέσα σε μια ημέρα διαγνώσθηκαν 3.590 νέοι θετικοί στον ιό, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται πλέον στα 24.747, από 21.157 το Σάββατο. Ταυτόχρονα, 2.335 ασθενείς ιάθηκαν, ενώ το Σάββατο ο αντίστοιχος αριθμός έφτανε τους 1.996.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 13.272 κρούσματα και 1.218 νεκροί. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 3.093 άνθρωποι και οι νεκροί, συνολικά, είναι 284. Στο δε Βένετο σημειώθηκαν 2.172 μεταδόσεις και υπάρχουν 63 νεκροί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, χαρακτηριστικό της τραγικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ιταλία, είναι οι αναγγελίες κηδειών. Χρήστης του Twitter ανέβασε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που ξεφυλλίζει εφημερίδα του Μπέργκαμο στη βόρεια Ιταλία, με τις αναγγελίες κηδειών να καταλαμβάνουν 10 σελίδες.

Graphs are useful but to really get what that rising curve is, have a look at the obituaries page of this Bergamo daily newspaper, comparing one from February with one from now pic.twitter.com/78mgZseyVt