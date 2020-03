Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί τον κόσμο να πλένει τα χέρια του και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση και το σύστημα υγείας κάνουν εξαιρετική δουλειά.



«Είναι ένας αόρατος εχθρός, που έχει επηρεάσει πάνω από 120 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά όλοι μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές. Εσείς, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας, να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και να κάθεστε στο σπίτι σας, σα να μην υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο για να πάτε. Μαζί, ενωμένοι και δυνατοί θα επικρατήσουμε» σημειλωνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

STRONG & UNITED, WE WILL PREVAIL! GOD BLESS THE USA!!pic.twitter.com/T6UCyaPRIy