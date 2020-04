One World: Together at Home: Online συναυλία-μαμούθ για τον κορονοϊό

Η Apple προστέθηκε στις πλατφόρμες που θα μεταδώσουν live στις 18 Απριλίου τη διαδικτυακή συναυλία για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη μάχη που δίνει με τον κορονοϊό. Η συναυλία θα μεταδοθεί ακόμα από Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch και η εικόνα θα φτάσει ασφαλώς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η ιδιόμορφη αυτή συναυλία ονομάζεται One World: Together at Home και θα συμμετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες, από τα σπίτια τους. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για τη μάχη ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Τα έσοδα θα πάνε στον ΠΟΥ και αυτός θα τα ρίξει στη μάχη για τα απαραίτητα "όπλα" ώστε τελικά να βγούμε νικητές. Ο κατάλογος των καλλιτεχνών περιλαμβάνει τους Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, FINNEAS, Idris και Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan και Stevie Wonder. Κεντρικό ρόλο έχει η Lady Gaga, που ουσιαστικά είναι η διοργανώτρια της εκδήλωσης. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel και Stephen Colbert, θα είναι οι οικοδεσπότες της βραδιάς, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις από το Sesame Street. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 35 εκατ. δολάρια από τα κανάλια που θα μεταδώσουν το πολύωρο πρόγραμμα και φυσικά από δωρεές καλλιτεχνών, αλλά αυτό, είναι φυσικά μόνο η αρχή και όσο πλησιάζουν οι μέρες το ποσό θα αυξάνεται. Η συναυλία-μαμούθ «One World: Together At Home» θα αρχίσει να προβάλλεται τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 18 Απριλίου (17:00 σύμφωνα με την ώρα Ειρηνικού).